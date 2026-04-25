İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak’tan Olay Açıklamalar: Hastalığını İlk Kez Anlattı

Dilan Çıtak OKB ile Mücadelesini Açıkladı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda hem sağlık sorunlarına hem de özel hayatında yaşadığı zorluklara dair önemli açıklamalarda bulundu. İlk kez açık şekilde konuşan Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Rahatsızlığın günlük yaşamını ciddi ölçüde etkilediğini belirten Çıtak, tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca yaşadığı durumun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da zorlayıcı olduğunu vurguladı.

Takıntılar Günlük Hayatını Etkiliyor

Programda yaptığı açıklamalarda, yaşadığı sürecin detaylarına değinen Dilan Çıtak, günlük rutinlerinin bu durumdan doğrudan etkilendiğini söyledi.

Özellikle temizlik konusunda yoğun bir hassasiyet yaşadığını belirten Çıtak, gün içinde defalarca temizlik yaptığını ifade etti. Bununla birlikte uykudan kalkıp temizlik yaptığı anların olduğunu da dile getirdi:



“Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Belki günde 10 defa evi süpürüyorum”

Sosyal Hayatında Kısıtlamalar Yaşıyor

Yaşadığı sağlık sorununun sosyal hayatına da yansıdığını belirten Dilan Çıtak, misafir kabul etmenin kendisi için zor hale geldiğini söyledi.

Ev düzenine dair hassasiyetleri nedeniyle sosyal ilişkilerde sınırlamalar yaşadığını ifade eden Çıtak, bu durumun günlük yaşamını zorlaştırdığını dile getirdi. Ayrıca anksiyete yaşadığı anların da bulunduğunu belirtti:



“Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Evimde anksiyeteler oluyor”

Kariyerine Etki Eden Süreç

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak, bu durumun kariyerine de yansıdığını açıkladı.

Çıtak, bazı marka anlaşmalarının iptal edildiğini ve bu süreçte iş ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Ayrıca menajerlik tarafında da zorluklar yaşadığını dile getirdi:



“Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Menajerler benimle çalışmak istemiyor”

Magazin Gündemine Dair Açıklamalar

Magazin dünyasında istemeden yer aldığını belirten Dilan Çıtak, hakkında yapılan bazı yorumlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Açıklamalarında, haksızlığa uğradığını düşündüğünü dile getiren Çıtak, kendisine yönelik ithamların doğru olmadığını söyledi. Bu süreçte daha adil bir yaklaşım beklediğini de sözlerine ekledi:



“Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. Hakkımda yapılan ithamlar hoş değil”