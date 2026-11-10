İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın Kızı Melek Zübeyde Ortaya Çıktı: Babasının Aynısı!

Türk sineması ve televizyonunun usta oyuncusu Perihan Savaş sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özel hayatını ve aile yaşantısını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta sanatçı usta türkücü İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Üç çocuk annesi olan Melek Zübeyde Akkaş'ın son hali ve annesiyle paylaşılan fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"İlk Göz Ağrım, Bitanem, Kolum Kanadım..."

Kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününe özel bir kare paylaşan Perihan Savaş duygularını dile getirdiği satırlarla takipçilerini duygulandırdı. Usta oyuncu paylaşımına şu samimi notu düştü:

"İlk göz ağrım bitanem sen benim kolum kanadım ailemizin en büyük şansısın iyi ki varsın meleğim iyi ki yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin."

Gözlerden uzak, sakin bir hayat süren Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş ile olan benzerliği kadar babası İbrahim Tatlıses'e olan aşırı fiziki yakınlığı da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına "Gülüşü dışında babasının aynısı", "Tıpkı İbrahim Tatlıses" şeklinde yüzlerce yorumda bulundu.

Babası İbrahim Tatlıses İle Yaşadığı Gerilim Gündeme Gelmişti

Kameralardan ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeyi seçen üç çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş geçtiğimiz dönemlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı iddia edilen ailevi gerilimlerle adından söz ettirmişti. İbrahim Tatlıses'in aile içi mal varlığı ve miras tartışmalarının gündeme geldiği günlerde Melek Zübeyde'nin de babasının mal varlıkları hakkında bilgi almak istemesi üzerine ikilinin arasının açıldığı öne sürülmüştü. Uzun süren sessizliğin ardından gelen doğum günü paylaşımı Perihan Savaş ve kızının güçlü bağlarını bir kez daha gözler önüne serdi.