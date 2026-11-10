Çağla Şıkel Canlı Yayında Atatürk'ü Anarken Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Çağla Şıkel 10 Kasım özel yayınında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı ve konuşmakta güçlük çekti.

Çağla Şıkel Canlı Yayında Atatürk'ü Anarken Gözyaşlarına Hakim Olamadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 17:07

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü olan 10 Kasım'da tüm yurtta derin bir saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Yurt genelinde düzenlenen törenlerin ve duygusal anların yanı sıra televizyon ekranlarında da duygu dolu dakikalar yaşandı. Ekranların sevilen ismi başarılı sunucu Çağla Şıkel sunduğu canlı yayın programında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü anarken gözyaşlarını tutamadı. Güzel sunucunun canlı yayındaki o duygusal anları sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Canlı Yayında Titreyen Ses: Konuşmakta Güçlük Çekti

10 Kasım Özel yayınında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını Türk milletine kazandırdığı değerleri ve ona duyulan sonsuz minneti dile getirmek üzere söz alan Çağla Şıkel konuşmasının ilk saniyelerinden itibaren yoğun bir duygu seline kapıldı. Ünlü sunucunun konuşması sırasında sesi titremeye başladı ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Kelimelerin boğazında düğümlendiği o anlarda canlı yayına yansıyan samimi duygular izleyicilere de derinden nüfuz etti.

İzleyicileri ve Sosyal Medyayı Duygulandıran Anlar

Atatürk'e olan sevgisini ve özlemini dile getirirken konuşmakta güçlük çeken Çağla Şıkel'in bu içten tavrı kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve konuşulan görüntüler arasına girdi. Binlerce takipçi ve izleyici, ünlü sunucunun canlı yayındaki hassasiyetini takdir eden ve 10 Kasım'ın anlam ve önemini vurgulayan mesajlarla güzel sunucuya destek verdi. Ekran başındaki milyonları duygulandıran bu anlar 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün en unutulmaz yayın hatıraları arasında yerini aldı.

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