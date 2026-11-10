6 Aylık Hamile Alina Boz'dan Büyüleyen Kareler: Pembe Elbisesiyle Göz Kamaştırdı!

Umut Evirgen ile evli olan Alina Boz 6 aylık hamilelik pozlarını paylaştı. Pembe elbisesiyle büyüyen karnını sergileyen oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

6 Aylık Hamile Alina Boz'dan Büyüleyen Kareler: Pembe Elbisesiyle Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 17:16

2023 yılında mutlu bir evliliğe adım atan ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Alina Boz ile işletmeci eşi Umut Evirgen çiftinden gelen bebek müjdesi magazin dünyasında büyük bir sevinç yaratmıştı. Geçtiğimiz aylarda sevdikleriyle bir araya gelerek neşeli bir cinsiyet partisi düzenleyen ünlü çift ilk bebeklerinin kız olacak müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdilerde minik kızlarını kucağına almak için sabırsızlıkla gün sayan 6 aylık hamile güzel oyuncu Alina Boz hamilelik sürecine ait en yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Pembe Elbisesiyle Objektif Karşısına Geçti

Mutluluğu gözlerinden okunan ve hamilelik stiliyle adından sıklıkla söz ettiren Alina Boz son olarak zarif pembe elbisesiyle objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla verdiği samimi ve şık pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncunun bu kareleri kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Takipçilerinden hayran dolu mesajlar alan güzel oyuncunun anne adaylığı stili sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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