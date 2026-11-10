Bade İşçil'den Şaşırtan İtiraf: "Şu An Ne Senaryolar Ne de Erkekler Etkilemiyor Beni!"

Uzun süredir ekranlardan ve magazin kameralarından uzak, sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürdüren başarılı oyuncu Bade İşçil yaptığı son samimi açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Gelen dizi ve sinema tekliflerini seçici davranarak geri çevirmeye devam eden ünlü oyuncu özel hayatındaki yalnızlık ve ilişkiler hakkında konuşurken şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

"Ben Öyle Arayışta Bir Kadın Hiç Olmadım"

Hayatı boyunca hiçbir zaman ilişki peşinde koşan ya da hayatına birini almak için çaba harcayan biri olmadığını dile getiren Bade İşçil yalnızlıktan duyduğu huzuru gözler önüne serdi. Bir çocuk annesi güzel oyuncu aşk ve kariyer hayatına dair şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Ben öyle arayışta bir kadın hiç olmadım. Şu an ne senaryolar ne de erkekler etkilemiyor beni."

Sanatçının bu net ve iddialı sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları ve magazin kulisleri arasında en çok konuşulan konular arasına girdi. Özel hayatında uzun süredir kimseye yer vermeyen ve huzurlu rutinini bozmak istemeyen Bade İşçil'in bu açıklamaları hayranları tarafından ikiye bölünen farklı yorumlarla karşılandı.