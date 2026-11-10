Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Çirkin Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti!

Emir Ersoy ile bebek bekleyen Gökçe Bahadır'ın hamilelikteki görünümü ve yaşı sosyal medyada hedef alındı. Çirkin paylaşıma tepki yağdı.

Gökçe Bahadır'ın Hamileliğini Hedef Alan Çirkin Sözler Sosyal Medyada Tepki Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 17:22

Müzisyen eşi Emir Ersoy ile mutlu evliliğini ilk bebekleriyle taçlandırmaya hazırlanan ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır bu kez hamilelik süreciyle ilgili yapılan talihsiz bir paylaşımla magazin gündeminin odağına yerleşti. Geçtiğimiz günlerde Galataport'ta objektiflere takılan ve hamileliğinin son derece iyi gittiğini müjdeleyen güzel oyuncu sosyal medyada çirkin bir siber zorbalık kampanyasının hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının Bahadır'ın hamilelik dönemindeki fiziksel değişimini ve yaşı üzerinden annelik kararını hedef alan skandal paylaşımı binlerce kullanıcıdan büyük tepki topladı.

"Hani Hamilelik Güzelleştirirdi?" Sözleriyle Görünümünü Hedef Aldılar

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ve başarılı kariyerinin yanı sıra zarafetiyle de her daim adından söz ettiren Gökçe Bahadır hamilelik heyecanını yaşarken nahoş bir olayla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan iki farklı fotoğrafını yan yana getiren bir kullanıcı "Hani hamilelik güzelleştirirdi?" şeklindeki çirkin ifadelerle ünlü oyuncunun fiziksel görünümünü ve hamilelik sürecindeki değişimini hedef aldı. Kadınların hamilelik dönemindeki doğal değişimlerini ve bedenlerini yargılayan bu zihniyet kısa sürede sosyal medya platformlarında fırtına kopardı.

Yaş Üzerinden Annelik Kararını Sorguladılar

Paylaşımın skandal boyutu sadece fiziksel görünümle de sınırlı kalmadı. Kullanıcı eleştirilerini daha da ileri taşıyarak Gökçe Bahadır'ın yaşı üzerinden anne olma kararını sorgulayan küstah ifadeler kullandı. Çocuğu 18 yaşına geldiğinde oyuncunun kaç yaşında olacağı gibi son derece yakışıksız ve ayrımcı hesaplamalar üzerinden yapılan bu yorum anne adaylarına yönelik dijital taciz ve siber zorbalık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti bu çirkin iddialara ve eleştirilere karşı sessizliğini korurken, ünlü oyuncunun hayranları ve pek çok sosyal medya kullanıcısı derhal harekete geçti. Yapılan paylaşıma binlerce destek mesajıyla tepki gösteren sevenleri kadınların bedenlerinin ve annelik yaşlarının bu şekilde hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Gökçe Bahadır'a destek olduklarını yinelediler.

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