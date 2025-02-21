İbrahim Kutluay’dan soğuk havada cesur deneyim!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, soğuk hava dinlemeden kendini Bebek’in serin sularına bıraktı!

İbrahim Kutluay’dan soğuk havada cesur deneyim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2025 19:46

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, soğuk hava dinlemeden kendini Bebek’in serin sularına bıraktı! Ara sıra Bebek’te denize giren Kutluay, hava sıcaklığının yalnızca 1 derece olduğu günlerde bile bu alışkanlığından vazgeçmiyor.

50 yaşındaki eski basketbolcu, bir arkadaşıyla birlikte karlı havada denize girerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. “Asıl bu havada denize girilir” notuyla paylaşım yapan Kutluay, fit görüntüsüyle de dikkat çekti.

Soğuk havada denize girmenin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirten uzmanlar, bu tür aktivitelerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. İbrahim Kutluay da bu cesur alışkanlığıyla takipçilerinden tam not aldı!

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