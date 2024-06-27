İbrahim Kutluay'dan Bodrum'da kas şov

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelin sahilinde görüntülendi. Demet Şener ile olan evliliğinden olan oğulları Ömer ile birlikte son günlerde spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kutluay, plajdaki son görüntüsüyle dikkat çekti.

Bir süre şezlongunda uzanan Kutluay, sıcak havaya dayanamayarak denize girmeye karar verdi. Denize yürürken sahilde bulduğu kesici bir atığı yerden alıp uygun bir yere bırakması dikkat çekti.

Yaklaşık yarım saat denizde kaldıktan sonra şezlonguna geçen 49 yaşındaki ünlü isim, güneşlenirken karın kaslarını sergileyerek formunu korudu. İbrahim Kutluay'ın fit hali plajda tüm gözleri üzerine çekerken, tatilcilerin de ilgisini çekti.

Kutluay'ın Bodrum'daki keyifli günleri, spor ve plaj keyfiyle geçerken objektiflere yansıyan anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.