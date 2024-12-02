İbrahim Kutluay: "Oğlumu dört gözle bekliyorum"

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sevgilisi Edvina Sponza ile birlikte Bebek’te yürüyüş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğlu Ömer’in İspanyol ekibi Real Madrid’in altyapı takımında basketbol kariyerine devam ettiğini belirten Kutluay, baba olmanın gururunu ve heyecanını paylaştı.

“Oğlum inşallah yılbaşında burada olacak, onu dört gözle bekliyorum,” diyen Kutluay, Ömer’in eğitim ve antrenman programlarının yoğunluğuna rağmen keyif aldığını ifade etti. “Bulunduğu yerdeki şartlar buraya göre farklı. Hem okula gidiyor hem de antrenman yapıyor. Vaktini çok iyi değerlendiriyor ve bu durumdan mutluluk duyuyor. En önemlisi de bu. Ben de onun her zaman arkasındayım ve elimden gelen desteği veriyorum,” dedi.

Antrenörlükle ilgili sorulara da açıklık getiren Kutluay, takım koçluğu yapma fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi. “Takım koçu olmayı düşünmüyorum ama bireysel çalışmalardan keyif alıyorum. Zaten bir basketbol okulumuz var, orada bireysel eğitimler veriyoruz. Ayrıca oğlumla da birebir çalışıyoruz. Bu benim için daha uygun bir alan,” ifadelerini kullandı.