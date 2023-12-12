İbrahim Çelikkol’un partneri kim oldu?

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz haftalarda D Media ile yeni bir projede yer almak için anlaşma imzaladı. Dizinin adı "Ölene Kadar" ve Çelikkol, "Hakan Dağıstan" karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, Başak Angigün'ün yazdığı dizide Hakan'ın eşi Merve karakterini canlandıracak oyuncu da belli oldu. Melis Sezen, çok sayıda teklif arasından bu sezon "Ölene Kadar"da yer almayı tercih etti.

Kanal D, daha önce Sadakatsiz dizisinde başarılı performans sergileyen eski oyuncusu Melis Sezen ile prensip anlaşması sağlandıktan sonra, "Yine, yeniden" notuyla bu haberi duyurdu. "Till Death" dizisinden uyarlanan yapım, Mevlana'nın "Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar" sloganıyla izleyiciyle buluşacak. Şu an için Sahra karakteri için görüşmeler devam ediyor.