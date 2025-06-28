İbrahim Çelikkol Lüks Restoranda Kaza Şoku Yaşadı: “Cana Değil Mala Gelsin”

İbrahim Çelikkol’un lüks aracını vale duvara çarptı. Oyuncunun sakinliği ve valeye verdiği “Cana geleceğine mala gelsin” tepkisi beğeni topladı.

İbrahim Çelikkol Lüks Restoranda Kaza Şoku Yaşadı: “Cana Değil Mala Gelsin”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 11:45

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile geçtiğimiz hafta Etiler’de gittiği lüks bir restoranda talihsiz bir olayla karşılaştı. Mekan çıkışında yaşanan sürpriz gelişme, hem Çelikkol’un insani yaklaşımı hem de olaya verdiği soğukkanlı tepkiyle gündeme damga vurdu.

Milyonluk aracı duvara çarptı

Snob Magazin’in haberine göre, yemek sonrası aracını teslim alan vale, oyuncunun milyonluk aracıyla istemeden bir kazaya karıştı. Aracı park etmeye çalışan vale, lüks otomobili mekânın duvarına çarptı. Olay sonrası herkesin gözü ünlü oyuncunun tepkisine çevrildi.

“Sende bir şey var mı?” diyerek kalpleri kazandı

Kazayı öğrenen İbrahim Çelikkol, hiç sinirlenmeden doğrudan valeye yöneldi. İlk sözü “Sende bir şey var mı?” oldu. Ardından “Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil” diyerek hem empati kurdu hem de insan hayatını önceledi. Valenin “İyiyim” cevabını duyan oyuncu, olay yerinden taksiyle ayrıldı.

Takdir toplayan bir davranış

Olay sonrası sosyal medyada da gündem olan bu yaklaşım, birçok kişi tarafından “örnek davranış” olarak nitelendirildi. Kazanın büyüklüğü değil, Çelikkol’un gösterdiği empatik duruş konuşuldu. Oyuncunun milyonluk aracındaki zararı önemsememesi, insan odaklı yaklaşımıyla takdir topladı.

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