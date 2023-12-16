İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen'li Senden Önce dizisinde flaş değişiklik

Kanal D'nin "Senden Önce" dizisi, İbrahim Çelikkol ve Melis Sezen'i bir araya getirmesiyle öne çıktı, ancak sete çıkılmadan önce önemli bir değişiklikle karşılaştı. D Media tarafından üretilen ve "Till Death" dizisinden uyarlanan yapının yönetmenliğini üstleneceği açıklanan Serdar Gözelekli, son haberlere göre projeden ayrıldı.

İbrahim Çelikkol, ünlü bir inşaat şirketinin sahibi Hakan Dağıstan'ı canlandırırken, Melis Sezen ise Hakan'ın eşi Merve karakterine hayat verecek. Ancak dizinin 3. başrol karakteri Sahra'nın kim tarafından canlandırılacağı hala merak konusu. İrem Helvacıoğlu, projenin imza aşamasındayken ayrılmıştı.