İbrahim Çelikkol depremzedeler için seferber oldu!

İbrahim Çelikkol'un deprem haberini alır almaz bölgeye gittiği ortaya çıktı. Off road araçlarıyla Hatay’a giden köyleri dolaşan oyuncunun tek bir kare bile görüntüsünü paylaşmaması dikkat çekti. Çelikkol vatandaşların objektifine takıldı.



Enkaz başında fotoğraflanan Çelikkol’un doğduğu şehir olan İzmit’te 99 depremine yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü aktör verdiği bir röportajda “99 depreminde çevremden çok arkadaşımı, çok dostumu kaybettim. Bir sene çadırda yaşadık. Ardından İstanbul’a geldik. Çünkü babamı kaybettik depremden sonra…” demişti.