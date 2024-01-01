İbo Show’da kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu: İnsanlar un kurabiyesine dönmüş!

İbo Show'da filtre kullanımıyla birlikte ayarlar karışınca, enteresan görüntüler ortaya çıktı. Pratikte hiç kimsenin yüzü tam olarak net görünmüyordu ve bu durum birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu.







Seyirciler, bu garip filtre kullanımının sebebini Hülya Avşar'a bağladılar. Daha önce Masumiyet dizisindeki aşırı filtreli, belirsiz ve bulanık görüntüsüyle gündeme gelen Avşar, şimdi yine aynı bulanık görüntüyle karşımıza çıkınca izleyiciler tarafından eleştirildi.







İzleyiciler, "Gözlerim bozuldu, sanırım Hülya Avşar'ın filtresinden kaynaklanıyor", "Tost makinesi mi kullanıldı çekimlerde", "Hülya Avşar'ın üzerine uygulanan filtre herkesi gençleştirmiş gibi görünüyor", "İnsanlar sanki un kurabiyesine dönmüş gibi" gibi yorumlarda bulundular.



