IBAN Numaranıza Hemen bakın! TCKN'ye Göre Otomatik Hesabınıza Para Yattı

Devlet tarafından özellikle de son yıllarda çok sayıda destek ödemesi yapılma başlandı. Bu kapsamda ihtiyaca göre şekillenen destek ödemelerine hak sahibi olabilmek için başvuru koşullarını taşımak gerekmektedir. Devlet tarafından çeşitli kalemlerde ödemeler yapılıyor. Bu Ödemeler ihtiyaç sahibi yapılan yardımlar olurken, diğer taraftan da destek olarak da ödemeler bulunuyor. Devlet tarafından üretim maliyetlerinin hat safhaya ulaştığı günümüzde üreticiye aylık olarak destek ödemesi yapılıyor. Bu desteklerin amacı, üreticinin yanında olmak, üretim maliyetlerini gidermek, ilaç, tohum ve yakıt masraflarını en aza indirgemek amacı güdüyor. Her ay hak sahibi vatandaşın TCKN son hanesine göre yapılan destek ödemeleri, ayın ortasından sonra hesaplara aktarılırken, bakanlık tarafından aylık ödeme şekli ve miktarları da bildiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İsmail Yumaklı tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre Eylül ayı Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her ay sosyal medya hesabından destek ödemeleri ve tar,hleri ile alakalı açıklama yapmakta. Son dakika bakan Yumaklı açıklamasında "1 milyar 484 milyon 15 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" dedi.

Çiftçinin ürettiği malın arttırılmasını sağlamak tarım maliyetlerini azaltmak amacı ile devlet tarafından düzenli olarak destek,tarımsal destek ödemesi olarak bilinmektedir. Eylül ayı destek ödemelerinin 4.7 milyon lira olduğu açıklanmıştır. Eylül ayında destek kalemleri hububat, baklagil, yağlı tohumlar, kuru soğan, patates, sertifikalı tohumluk, süt ve hayvancılık şeklindedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği şartların bütününü taşıyan üretici tarımsal destek ödemesi almaya hak kazanmaktadır. Devletin sunduğu destek türüne göre başvurular yapılmaktadır. Başvurular, e-devlet üzerinden veya il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bizzat giderek tamamlanabilmektedir.

Ülkemizin tarımsal üretim alanında ilerlemesi için önemli kaynak olan tarımsal destek ödemeleri, ekonominin kalkınmasına da destek olmaktadır. Üreticinin tarımsal destek ödemesinden faydalanabilmesi için belirlenen şartlara uyması ve başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekmektedir. Başvurular, üretilecek olan bitkinin üretim mevsimine göre yapılmaktadır.