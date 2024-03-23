Hülya Avşar'ın partnerine çok şaşıracaksınız!

Uzun bir aranın ardından sinemaya dönmeye karar veren Hülya Avşar, son dönemde YouTube'da da program yapıyor. İddialara göre, Avşar, imkansız aşk konulu bir filmde rol alacak. Avşar'ın partneri ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Hülya Avşar'ın partnerine çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 18:14

 

Ünlü isim Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sinemaya geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda YouTube'da program sunan Avşar, iddialara göre yakında bir filmde rol alacak. Avşar'ın partneri ise izleyicileri şaşırtıyor.

Hülya Avşar, medyanın sık sık ilgi odağı olmaya devam ediyor, hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla. Yeşilçam'ın son döneminde etkili bir varlık gösteren Avşar, uzun bir süredir sinemadan uzak kalmıştı. En son Masumiyet dizisinde izlediğimiz Avşar, şimdi YouTube programlarına yoğunlaşıyor.

"Bir Hülya Avşar Sohbeti" adlı YouTube programında ünlü konukları ağırlayan Avşar'ın sinemaya dönüş yapacağına dair iddialar var. Aramızda Kalmasın haberine göre, Avşar bir saplantılı gencin aşığı rolünde olacak ve partneri ise "Bambaşka Biri" dizisinde Hande Erçel'le başrolde yer alan Burak Deniz olacak.

 
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