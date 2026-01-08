Hülya Avşar’ın "Fazilet Hanım" Dönüşümü! Setten Gelen Paylaşım Sosyal Medyayı Böldü.

Türk sineması ve müziğinin ikonik ismi Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından setlere iddialı bir dönüş yapıyor. Yeni sezonda 'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Avşar Kızı, bugünkü set paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Ezber Bozan Rol: Başörtülü Fazilet Hanım

Hülya Avşar, bu projesinde izleyiciyi şaşırtarak "Fazilet Hanım" karakterine hayat veriyor. Kariyerindeki alışılmış rollerin dışına çıkarak başörtülü bir karakteri canlandıran Avşar, rolüne ne kadar uyum sağladığını her paylaşımıyla kanıtlıyor.

Set Arkası Hazırlıklarını Paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı, bugün çekimlerin yapıldığı setten özel bir video yayınladı:

Hazırlık Aşaması: Videoda Avşar’ın makyaj ve kostüm hazırlıkları, karakterine büründüğü o titiz anlar yer alıyor.

Yoğun İlgi: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları "Hülya Avşar her haliyle güzel", "Fazilet Hanım karakterini çok merak ediyoruz" ve "Efsane geri dönüyor" yorumlarında bulundu.

'Aynı Yağmur Altında' Ne Zaman Başlıyor?

Yapım hazırlıkları büyük bir gizlilikle yürütülen dizinin, güçlü bir aile dramını konu alacağı biliniyor. Hülya Avşar’ın başrolünde olduğu projenin, 2026 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Avşar'ın set disiplini ve enerjisi, çekimlerin planlanandan daha hızlı ilerlediği sinyallerini veriyor.