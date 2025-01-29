Hülya Avşar’dan sürpriz imaj! Piercing detayı olay oldu

Hülya Avşar, Uğur Yücel'le başrolü paylaştığ ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin galasında boy gösterdi. Siyah elbisesiyle göz dolduran Avşar kızı galada labret piercing ile dikkat çekti. Hülya Avşar'ın piercingli görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar’dan sürpriz imaj! Piercing detayı olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2025 09:36

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Avşar, başrolünü Uğur Yücel ile paylaştığı Aşkın Dünkü Çocukları filminin galasında şıklığıyla göz kamaştırdı. Siyah elbisesiyle zarafetini konuşturan Avşar, bu kez farklı bir detayla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçının dudak altındaki (labret) piercing’i sosyal medyada gündem oldu. Hayranları Avşar Kızı’nın bu tarz değişikliğini şaşkınlıkla karşılarken, bazı takipçileri genç bir görünüm kazandığını dile getirdi. Piercing’li haliyle kameralara poz veren sanatçı, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise gülümseyerek yanıt vermekle yetindi.

Sosyal medyada “Hülya Avşar yıllara meydan okuyor” yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise “Avşar Kızı her haliyle güzel” ifadelerini kullandı.

 

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