Hülya Avşar’dan Nostaljik Paylaşım: Kürtçe Şarkı Söyledi!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, otobiyografik filmi “Selfie”den görüntüler paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Avşar, bebeklik fotoğraflarını paylaşırken, kendisini büyüten babaannesinin ona öğrettiği ilk Kürtçe şarkıyı da seslendirdi.

Hülya Avşar’dan Duygusal Paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesinin ve babasının fotoğraflarının yanı sıra günlük hayatından kesitlere yer veren Hülya Avşar, geçmişine dair bilinmeyen bir detayı da açıkladı.

“8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise ‘Keçe Kurdan’ şarkısıydı” diyen Avşar, o anlara ait bir videoyu da paylaştı.

“Selfie” Filmi YouTube’da Yayında!

Ünlü sanatçı, Türkiye’nin ilk otobiyografik filmi olan **“Selfie”**nin YouTube kanalında yayında olduğunu duyurdu.

“Bir başkasının gözünden değil, bizzat benim objektifimden. Yönetmen, senaryo, ışık, mekân ve kamera: Hülya Avşar.”