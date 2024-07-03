Hülya Avşar'dan havuz başında dans

Hülya Avşar, siyah bikinisiyle önce havuzda yüzmenin keyfini çıkardı ve ardından çocuklarla dans etti.

Hülya Avşar'dan havuz başında dans
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 11:27

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, 60 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı. Siyah bikinisiyle havuz başında eğlenceli bir gün geçiren Avşar, bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Önce havuzda yüzmenin keyfini çıkaran Hülya Avşar, bu anları videoya çekerek sosyal medya hesabında "Çok keyifli" notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun yüzme anları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Avşar, sadece yüzmekle kalmadı; bir müzik eşliğinde havuzun içindeki çocuklarla dans ettiği anları da sevenleriyle paylaştı. Bu eğlenceli anlar, ünlü oyuncunun hayranlarından olumlu yorumlar aldı ve geniş bir kitle tarafından ilgiyle izlendi.

Hülya Avşar’ın neşeli ve dinamik halleri, takipçilerine ilham vermeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun sosyal medyada paylaştığı bu anlar, yazın tadını çıkarmak isteyen herkes için güzel bir motivasyon kaynağı oldu.

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