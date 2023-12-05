Hülya Avşar poposunu ısırmıştı: Kocaman oldu

Acun Ilıcalı'nın önceki dönemlerdeki popüler programlarından biri olan "Yetenek Sizsiniz"de yer alan 3 yaşındaki Baha Bayırlı, sevimli tavırları ve performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Özellikle Hülya Avşar'ın sevgisini kazanmak için masaya çıkıp poposunu ısırdığı anıyla hafızalara kazınan Baha, şimdi büyüdü. İşte Baha Bayırlı'nın güncel görüntüsü...









Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği kaptırmıştı.

2013 yılında ekrana gelen Yetenek Sizsiniz programının finalisti Baha'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.