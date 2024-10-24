"Hudutsuz Sevda"ya sürpriz konuk

NOW’ın fenomen dizisi Hudutsuz Sevda, ikinci sezonunda da güçlü hikayesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği ve MedYapım’ın imza attığı bu popüler yapımın kadrosuna, başarılı oyuncu Yasemin Yazıcı da katılıyor.

“Son Yaz”, “Yeşil Deniz Milenyum” ve “Aşk Taktikleri” gibi başarılı projelerde yer alan Yasemin Yazıcı, Hudutsuz Sevda dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak. Güzel oyuncu, dizide ‘Esma’ karakterine hayat vererek izleyiciye sürpriz yapacak.

Yasemin Yazıcı’nın performansı ve Hudutsuz Sevda dizisinde canlandıracağı Esma karakteri, şimdiden merak konusu. Dizi, ikinci sezonunda da heyecanı dorukta tutarak seyircisini ekran başına çekmeye devam ediyor.