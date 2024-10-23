Hudutsuz Sevda'ya flaş transfer

NOW TV'nin fenomen dizisi “Hudutsuz Sevda”ya sürpriz bir transfer gerçekleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Etkileyici performanslarıyla tanınan başarılı oyuncu Erol Babaoğlu, MedYapım ile anlaşma sağlayarak diziye katıldı. Babaoğlu, canlandırdığı karakterlerle projeleri başka bir seviyeye taşıyan ödüllü bir oyuncu olarak biliniyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre, Erol Babaoğlu, dizide Mithat karakterine hayat verecek. Mithat, Nergiz’in (Tülay Günal) kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak ve dizide tansiyonu daha da yükseltecek.

Sevilen dizinin bu transferle birlikte daha da güçlenen kadrosu ve heyecan dolu hikayesiyle izleyiciler ekran başına kilitlenmeye devam edecek!