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Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler!
Yapımını Medyapım’ın üstlendiği FOX’un yeni iddialı dizi ‘’Hudutsuz Sevda’’nın okuma provası bugün gerçekleşti. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk bölümleri Artvin’de çekilecek.
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Yayın Tarihi : 2023-08-01 21:41
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