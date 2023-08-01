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Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler!

Yapımını Medyapım’ın üstlendiği FOX’un yeni iddialı dizi ‘’Hudutsuz Sevda’’nın okuma provası bugün gerçekleşti. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni dizinin ilk bölümleri Artvin’de çekilecek.

Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler!
Yayın Tarihi : 2023-08-01 21:41

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