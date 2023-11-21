Hudutsuz Sevda'nın kadrosuna iki yeni isim katıldı!

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı FOX’un sevilen dizisi “Hudutsuz Sevda”nın kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor.

Perşembe günlerinin vazgeçilmezlerinden olan, iddialı hikayesi ve güçlü kadrosuyla seyirciyi ekrana kilitlemeye devam eden dizinin kadrosuna 9.bölüm itibarıyla Cemal Hünal ve Tülay Günal katılıyor. Cemal Hünal, Hudutsuz Sevda’da Türkiye’nin en büyük armatörlerinden birinin veliahtı olan Kaya Marten karakterine, Tülay Günal ise Dursun Leto’nun eşi olan Nergiz Leto karakterine hayat verecek.

Nedime Leto’nun yeğeni olan Kaya Marten, çocukluğundan beri dövüş sporlarına ilgisi olan, çok iyi at binen, uzak doğu sporlarının neredeyse tamamını üst düzeyde bilen, çok iyi silah kullanan, güçlü, nüktedan ve ürkütücü bir karakterdir. Uzun yıllardır deniz ticaretiyle meşgul olan Martenlerin sayısız gemileri, dünyanın her yerinde güçlü ilişkileri vardır.

Dursun Leto’nun eşi olan Nergiz Kiran Leto ise ihtiraslı, güçlü, zeki ve karanlık bir karakterdir. Zamanı geldiğinde Leto Hanedanı’nı kendi evlatlarının yönetmesini isteyen Nergiz Leto; Amerika’da okuyan oğlu ile Zeynep’in nişanlanmasını istemiş, bu talebi kabul olmayıp oğlu

Yavuz’un Leyla ile nişanlandırılacağını öğrendiğinde kendini aşağılanmış hissederek korkunç bir kayınvalideye dönüşmüştür. Nergiz ihtirasını, gücünü, zekasını zarafetiyle süslerken ona ve ailesine düşmanlık edenlere kim olurlarsa olsun merhamet göstermeyen, acımayan çok güzel bir “ana”dır. Bir gün dul kalsa, ailesinin gayri meşru gücünü o yönetecektir.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Hudutsuz Sevda, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.