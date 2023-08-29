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Hudutsuz Sevda'nın ilk tanıtımı yayınladı!

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi “Hudutsuz Sevda”nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Hudutsuz Sevda'nın ilk tanıtımı yayınladı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 14:27

 

Yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

“Hudutsuz Sevda” çok yakında FOX’ta.

 

 

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