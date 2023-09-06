Hudutsuz Sevda'nın İkinci Tanıtımı Yayınlandı!

Fox'un başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen gibi isimleri yer alacağı Hudutsuz Sevda dizisinin 2. tanıtımı paylaşıldı.
Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi Hudutsuz Sevda’nın ikinci tanıtımı yayınlandı. İzleyicide şimdiden merak uyandıran dizinin tanıtımındaki aksiyon sahneleri dikkat çekti.
21 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.