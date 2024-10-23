Hudutsuz Sevda'dan çok konuşulacak fragman

NOW TV’nin sevilen dizisi “Hudutsuz Sevda”, izleyicilerini heyecan dolu bir bölüme daha davet ediyor. Denizcan Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı dizinin 39. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. Yeni bölüm, 24 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Tanıtım videosunda, karakterlerin aralarındaki tansiyonun yükseldiği sahneler dikkat çekerken, izleyiciler merakla gelecek bölümde neler olacağını bekliyor. “Hudutsuz Sevda”, karmaşık ilişkiler, duygusal anlar ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.





Hudutsuz Sevda 39. Bölüm 2. Fragmanı