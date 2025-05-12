Hudutsuz Sevda’da Şaşırtan Ayrılık: Hayal Köseoğlu Veda Etti

NOW TV’nin sevilen yapımlarından Hudutsuz Sevda, 63. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanırken, diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. Damla karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, diziye veda etti.

Hudutsuz Sevda 2. Sezon Finaline Gidiyor

Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ve entrikalarıyla öne çıkan Hudutsuz Sevda dizisi, 2. sezonunun finali için gün sayıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi, 63. bölümüyle sezonu kapatacak. MedYapım imzalı yapım, yeni sezonda farklı bir dünya ve hikâyeyle ekranlara geri dönmeyi planlıyor.

Hayal Köseoğlu Ekibe Veda Etti

İki sezondur Damla karakteriyle ekranlarda olan Hayal Köseoğlu, dizinin final bölümüyle birlikte projeye veda etti. Dizinin yeni sezona farklı bir kurgu ve oyuncu yapısıyla devam edeceği açıklanırken, yapım şirketi tüm oyunculara teşekkür etti. Oyuncuların yeni projelerle görüşme yapabilecekleri bildirildi.

Hayal Köseoğlu’nun da farklı yapım tekliflerini değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş’ın ise yeni sezonda dizide yer almaya devam edeceği belirtildi.