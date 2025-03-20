Hudutsuz Sevda’da Peş Peşe Ayrılıklar! Kimler Gidiyor?

NOW TV’nin Medyapım imzalı dizisi Hudutsuz Sevda, tansiyonu yüksek sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide peş peşe yaşanan ayrılıklar ise seyircileri şaşkına çevirdi. Burak Çelik’in ardından, iki önemli karakter daha diziye veda ediyor.

Hudutsuz Sevda’da Kimler Ayrılıyor?

Bahadır Özdener’in kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Hudutsuz Sevda’da Leyla karakterini canlandıran Yaren Yapıcı ve Yavuz karakterine hayat veren Nezir Çınarlı, projeye veda ediyor.

İki oyuncunun bu akşam yayınlanacak bölümde unutulmaz sahnelerle ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizinin hayranları, sevilen karakterlerin gidişiyle yaşanacak senaryo değişikliklerini merakla bekliyor.

Hudutsuz Sevda'da Peş Peşe Ayrılıklar!

Daha önce dizinin başrol oyuncularından Burak Çelik’in veda etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Yaren Yapıcı ve Nezir Çınarlı’nın ayrılığı, Hudutsuz Sevda’nın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Seyirciler, dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir yön izleyeceğini merakla bekliyor.