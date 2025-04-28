Hudutsuz Sevda'da Büyük Ayrılık: Miray Daner Gidiyor

NOW TV’nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Hudutsuz Sevdada önemli bir değişim yaşanıyor. Başarılı oyuncu Miray Daner, dizinin sezon finalinde ekibe veda edecek. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği proje, 63. bölümle ikinci sezonu kapatacak.





Yeni Sezon "Halo" Kod Adıyla Başlayacak

Kulislerden gelen bilgilere göre, Hudutsuz Sevda, yeni sezonda "Halo" kod adıyla ekran yolculuğuna farklı bir konseptle devam edecek. Senaryosunu Bahadır Özdener'in yazdığı, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün yaptığı dizi, yenilenen kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.





Deniz Can Aktaş Devam Ediyor

Dizinin Halil İbrahim karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, yeni sezonda da ekranda olacak. Ancak Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Daner, sezon finaliyle birlikte diziden ayrılacak. Bu değişim, dizinin hikâyesinde önemli dönüşümler yaşanacağının da habercisi oldu.