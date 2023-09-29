Hudutsuz Sevda Zirveyi Kaptı! İşte 28 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları

28 Eylül 2023 Perşembe Reyting Analizi ve Detayları. Perşembe akşamları televizyon dünyasında heyecan dorukta. Birbirinden kaliteli diziler, filmler ve yarışma programlarıyla dolup taşan ekranlar, seyircilerin de ilgisini en üst seviyeye çekiyor. Ancak bu denli kalabalık bir içerik yelpazesi, doğal olarak "Hangi program en çok izlendi?" sorusunu da beraberinde getiriyor. 28 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçlarına dair detaylı bir analiz yapacağız.

28 Eylül 2023 Perşembe gününün reyting sonuçlarına göre, "Hudutsuz Sevda", "Masterchef Türkiye All Star" ve "Müge Anlı Tatlı Sert" izleyici karşısında büyük başarı elde etti.

Fox TV, Atv ve TV8 Arasındaki Kıyasıya Rekabetin Sonuçları Açıklandı!

28 Eylül 2023 Perşembe Hangi Programlar Ekrana Geldi?

Dün akşamın en dikkat çekici programlarından biri kesinlikle Kanal D'de ekrana gelen Dilek Taşı dizisiydi. Bunun yanı sıra ATV ekranlarında Aldatmak, TRT1'de Kendi Düşen Ağlamaz ve Fox TV'de Hudutsuz Sevda gibi dikkat çekici yapımlar da seyirciyle buluştu. Sinema severler için ise Show TV'de 7. Koğuştaki Mucize ve Star TV'de Organize İşler gibi yerli yapımların yayınlanması büyük bir heyecana neden oldu. Ancak unutmamanız gereken bir diğer önemli program da TV8'de ekrana gelen MasterChef All Star oldu.

28 Eylül 2023 Reyting Sonuçları

28 Eylül 2023 Perşembe gününün en çok izlenen programları arasında yer alan Fox TV'nin "Hudutsuz Sevda", Atv'nin "Esra Erol'da" ve "Müge Anlı Tatlı Sert" ile TV8'in "Masterchef Türkiye All Star" programları büyük ilgi gördü.

Total Reyting Sıralaması

Total'de izleyici sayılarına göre reyting sıralamasında zirvede “Hudutsuz Sevda” yer aldı. Listede ikinci sırayı “Esra Erol'da”, üçüncü sırayı ise “Müge Anlı Tatlı Sert” programı alarak günün en çok izlenenleri arasında yerini buldu.

AB Kategorisinde Lider: Masterchef Türkiye All Star

AB kategorisinde en çok izlenen program, TV8’in sevilen yarışması "Masterchef Türkiye All Star" oldu. Bu kategoride ikinci sırayı "Aldatmak", üçüncü sırayı yine “Müge Anlı Tatlı Sert” programı aldı.

20+ABC1 İzleyici Grubunda Zirvedeki İsimler

20+ABC1 izleyici grubunda reyting sıralamasında birinciliği “MasterChef Türkiye All Star” elde ederken, “Hudutsuz Sevda” ikinci sırada ve "Müge Anlı Tatlı Sert" ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Geçen haftanın sonuçlarına baktığımızda, Total kategorisinde 1. sıra Atv'nin Aldatmak dizisiyle, 2. sıra Dilek Taşı ile ve 3. sıra Müge Anlı ile elde edilmiştir. AB kategorisinde ise sırasıyla; Masterchef Türkiye All Star, Aldatmak ve Dilek Taşı en çok izlenen programlar arasında yer almıştır.

Perşembe Akşamlarının Reyting Sırrı

Perşembe akşamları reyting sonuçlarına dair analiz yaparken, seyircilerin tercihlerinin ne yönde şekillendiğini anlamak önemlidir. Türk seyircisinin dram, komedi ve yemek yarışmalarına olan ilgisi oldukça yüksektir. Bu da Perşembe günlerinin neden bu kadar reyting aldiğini açıklıyor.

Perşembe akşamı televizyon dünyası, seyircilerin ilgisini çeken birçok kaliteli yapımı ekranlara taşıyor. Reyting sonuçları da bu kalitenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 28 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçlarına dair detaylı bilgi için gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ancak geçmiş verilere göre, seyircilerin kaliteli yapım ve programlara olan ilgisi devam ediyor.