Hudutsuz Sevda neden yok? 19 Ekim 2023 Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman?

FOX TV'nin popüler dizilerinden Hudutsuz Sevda, her perşembe ekranlarının vazgeçilmezleri arasında. Ancak Türkiye'de ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle pek çok dizi tekrar bölümüyle yayınlandı. Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda var mı yok mu? 19 Ekim 2023 Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Peki, Hudutsuz Sevda bu perşembe yayınlanacak mı? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda Bu Akşam Ekranda Mı?

Hudutsuz Sevda dizisinin bu haftaki yayını büyük bir merakla bekleniyor. Milli yas ilan edilmesi ve bazı dizilerin bu nedenle yayınlanmaması, Hudutsuz Sevda'nın da bu akşam ekranda olup olmayacağı konusundaki merakı artırdı. Ancak, FOX TV'nin resmi yayın akışına göre Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam saat 20:00'de tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizi severler yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek.

Hudutsuz Sevda'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünde, Halil İbrahim'in intikam yolculuğunda yaşayacağı zorlu anlar izleyicisiyle buluşacak. Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz'dan aldığı bilgiyle harekete geçerken, Zeynep ise babasının baskılarına daha fazla dayanamaz ve Halil İbrahim'den yardım ister. Fikret, kız kardeşine yardım etmek için elinden geleni yaparken, Zeynep'in tek umudu Halil İbrahim'dir. Halil İbrahim, Zeynep'i kurtarabilecek mi? Tüm bu soruların cevapları önümüzdeki hafta izleyicisiyle buluşacak.

19 Ekim FOX TV Yayın Akışı

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak olması, FOX TV'nin 19 Ekim yayın akışında önemli bir yer tutuyor. Dizi, bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

13:00 - Gün Ortası

- Gün Ortası 15:30 - Bir Aile Hikayesi

- Bir Aile Hikayesi 18:00 - FOX Ana Haber

- FOX Ana Haber 20:00 - Hudutsuz Sevda (Tekrar Bölüm)

- Hudutsuz Sevda (Tekrar Bölüm) 22:30 - FOX Özel Röportaj

- FOX Özel Röportaj 00:00 - Gece Haberleri

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