Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"

"Hudutsuz Sevda"nın yeni bölümü olay yarattı: İzleyiciler Halil ve Didem’e isyan etti!

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-09-2024 11:37

NOW TV’nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda’nın yeni bölümünde Halil ve Didem’in özel gecesi sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. İzleyiciler, Halil’in yeni sevgilisi Didem’le olan sahnelerine tepki yağdırdı. Zeynep ve Halil’in tekrar bir araya gelmesini bekleyen hayranlar, bu sahnelerin ardından isyan dolu yorumlar yaparak diziyi eleştirdi.

Sosyal medyada öfke dolu mesajlar paylaşan izleyiciler, Halil ve Didem'in sahnelerine yönelik sert tepkiler verdi. İşte bazı izleyici yorumları:

  • "Karaktersizsin Halil. Zeynep, bak yoluna kızım, bundan adam olmaz. Bundan sonra HalZey yok, ZeyKaan var hadi bakalım."

  • "Özel sahne mi?! Siz HalZey’e yazmadığınız ‘özel’ sahneyi bu iki karaktersiz şahıs için yazdınız. Farkında mısınız acaba?"

  • "Böyle devam edin, reytingler yerlerde olunca görürsünüz!"

  • "Midesi kalkan izleyiciler kusmak için televizyon başından ayrıldı ve reytingler dibi gördü."

Hudutsuz Sevda ekibi, bu eleştirilerin ardından nasıl bir yol izleyecek merak konusu. Halil ve Zeynep’i bir araya bekleyen izleyiciler, hikayenin bu yönde gelişmesini istiyor.

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