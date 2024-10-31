Hudutsuz Sevda dizisi transfere doymuyor! İşte kadroya katılacak yeni oyuncu

NOW’ın perşembe akşamları ilgiyle izlenen dizisi Hudutsuz Sevda, kadrosuna kattığı yeni isimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçen hafta hain terör saldırısı nedeniyle yayınlanmayan dizinin bu akşamki bölümünde heyecan doruğa çıkacak.

Dizinin kadrosuna “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Al Sancak” ve son olarak “Kuruluş Osman” dizilerinden tanıdığımız başarılı oyuncu Aybars Düzey katıldı. Dizide Engin Benli’nin canlandırdığı İskender karakterinin yeğeni “Ferhat” olarak izleyici karşısına çıkacak olan Düzey, karakteriyle dizinin hikayesine yeni bir boyut kazandıracak. Aynı zamanda oyunculuk dışındaki ilgi alanlarıyla da tanınan Düzey, geçtiğimiz aylarda ezoterik bir savaş sanatı olan Taiji Çüen’i öğrenmek için Wudang Dağları’nda bir aylık bir kamp yapmıştı.

Dizinin kadrosuna Erol Babaoğlu’nun yanı sıra Şener Savaş ve Emre Törün de dahil oldu. Bu yeni oyuncularla birlikte Hudutsuz Sevda izleyicilere sürükleyici bir akşam daha yaşatmaya hazırlanıyor.