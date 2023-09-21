Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda hangi şehirde çekildi?

Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor? Bu akşam ilk bölümü yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, Artvin ve İstanbul’da çekilmektedir. FOX TV kanalında yayınlanan dizi, farklı şehirlerde çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor.

Hudutsuz Sevda hangi şehirde çekildi? Dizi, Artvin ve İstanbul’da çekilen sahnelerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Artvin’in doğal güzellikleri ve İstanbul’un büyüleyici atmosferi, diziye ayrı bir renk katıyor.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak'ın paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisi, Türk televizyonlarında farklı bir konseptle öne çıkıyor. İki farklı şehirde çekilen sahneler, izleyicilere görsel bir şölen sunuyor. Dizinin başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu da büyük ilgi görüyor.

Dizinin Artvin’de çekilen sahneleri, doğanın güzelliklerini ve bölgenin özgün kültürünü yansıtıyor. Doğa ile iç içe geçen sahneler, izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. İstanbul’da çekilen sahneler ise şehrin tarihi ve modern yapısını bir araya getiriyor.

FOX TV kanalında bu akşam ilk bölümü yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, izleyicilere farklı bir hikaye sunuyor. Artvin ve İstanbul’un eşsiz atmosferiyle çekilen dizi, sevda ve aşk temasını işliyor. Oyuncuların performansları ve çarpıcı senaryo, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Hudutsuz Sevda dizisinin konusu

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.