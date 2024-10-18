“Hudutsuz Sevda” 39. bölüm tanıtımı yayınlandı!

NOW TV’nin sevilen dizisi “Hudutsuz Sevda”, heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara dönüyor! 39. bölüm tanıtım videosu yayınlanan dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 24 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen “Hudutsuz Sevda”nın bu bölümünde karakterler arasındaki gerilim ve yeni gelişmeler izleyicileri heyecanlandıracak. Dizinin tanıtımında yer alan çarpıcı sahneler, izleyicilerin yeni bölümde neler olacağına dair merakını artırdı.

Hudutsuz Sevda, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.