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Hudutsuz Sevda 3. bölüm fragmanı : Tansiyon Yükseliyor

FOX ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi "Hudutsuz Sevda", 2. bölümüyle seyirciyle buluştu ve izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Hudutsuz Sevda 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fragman bilgileri haber detayında...

Hudutsuz Sevda 3. bölüm fragmanı : Tansiyon Yükseliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-09-2023 23:43

FOX'un yeni dizisi "Hudutsuz Sevda", 2. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Peki, Hudutsuz Sevda'nın 2. bölümünde neler yaşandı? Hudutsuz Sevda 3. bölümde bizi neler bekliyor? Hudutsuz Sevda'da Tansiyon Yükseliyor: Halil İbrahim'den İntikam Yemini! İşte detaylar!

Hudutsuz Sevda 2. Bölüm Özeti:

Halil İbrahim, sevdiği Yasemin'i kaybetti. Onu ayakta tutan tek şey ise intikam yemini oldu. Halil İbrahim için tek hedef Letolar olmuştur. Ancak Letolar, Tarık'ın ölüm acısıyla suçlu-suçsuz ayrımı yapmadan intikam alacaklardır.

Zeynep'in iyi niyeti, daha fazla trajediye neden olmuştur. Şimdi, kendi ailesinin gaddarlığını gözleriyle gören Zeynep, bu durumdan nasıl sıyrılacağını düşünmektedir.

Hudutsuz Sevda'nın 3. Bölümünde Neler Olacak?

Hudutsuz Sevda'nın 3. bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, 5 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de FOX ekranlarında olacak.

Dizinin Yapım Detayları:

Hudutsuz Sevda'nın yapımcılığını MedYapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor. Bahadır Özdener'in kaleminden çıkan senaryo, izleyenleri derinden etkiliyor.

Oyuncu Kadrosu ve Karakterler:

Hudutsuz Sevda dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner gibi yetenekli isimler bulunuyor. İki yetenekli oyuncunun yanı sıra, dizide birçok başarılı oyuncu da rol alıyor.

Hudutsuz Sevda Dizisinin Konusu:

Dizi, Halil İbrahim ve Zeynep'in etrafında dönen dramatik ve sürükleyici bir hikayeyi anlatıyor. İki genç arasındaki imkansız aşkın ve aileler arasındaki düşmanlığın konu edildiği dizi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

FOX ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, izleyenleri her hafta yeni bölümleriyle mest ediyor. Dizinin yeni bölümlerini kaçırmamak için takipte kalın!

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