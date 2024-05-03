'House Of The Dragon' kadrosuna yeni oyuncu

Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, House Of The Dragon’un ikinci sezonuna ‘Lady Jeyne Arryn’ karakteriyle dahil oluyor. Dizi 17 Haziran’da ABD yayınından hemen sonra yalnızca BluTV’de!

'House Of The Dragon' kadrosuna yeni oyuncu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 13:05

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, yeni sezonu için nefeslerin tutulduğu dizi House of The Dragon’u kullanıcılarıyla buluşturmak için geri sayımda. 17 Haziran’da ABD yayınının hemen ardından yalnızca BluTV’de olacak dizinin ikinci sezon kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

 

George R.R. Martin'in ‘Ateş ve Kan’ adlı romanından uyarlanan ve Targaryen Hanesi’nin efsanevi hikayesini anlatan ‘House of The Dragon’un ikinci sezonunda Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, ‘Lady Jeyne Arryn’ karakterine hayat verecek.

 

Kanlı bir iç savaşın eşiğinde olan Westeros’ta Kral Aegon Yeşil Konsey’i, Kraliçe Rhaenyra ise Siyah Konsey’i savunmaktadır. Yayınlanan fragmanlarıyla büyük merak uyandıran ‘House of The Dragon’, tüm dünyanın dikkat kesileceği yeni sezonuyla 17 yalnızca Haziran’da BluTV’de.

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