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Hollywood'da Büyük Grev Sonlandı

Hollywood'da beş ay süren büyük grevin ardından Amerikan Senaristler Birliği (WGA) ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasında ön anlaşmaya varıldı. Bu grev, Hollywood'un son yıllardaki en büyük grevlerinden biri olarak kaydedildi.

Hollywood'da Büyük Grev Sonlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 10:45

ABD'nin sinema başkenti Hollywood, son aylarda Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından başlatılan büyük grevle sarsıldı. Senaristlerin iş ve maaş güvencesi talepleri üzerine başlatılan grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan ön anlaşma sayesinde 5 ayın sonunda sonlandı.

Bu sonlandırma kararının WGA tarafından oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamalara göre, Hollywood'da çalışan 11,500 senaristin yanı sıra 65,000 civarında oyuncu da bu greve destek vermişti. Şimdi ise tüm bu sanatçılar çalışmalarına geri döndü.

Üç yıl sürecek olan yeni anlaşma, senaristlerin tazminat, istihdam süresi ve yapay zeka konularındaki taleplerini içeriyor. Bu ön anlaşmanın tüm sendika üyeleri tarafından onaylanması için 2-9 Ekim tarihleri arasında bir oylama yapılacak.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) daha önce yaptıkları açıklamalarda, AMPTP ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı için adımların atıldığı belirtilmişti.

Bunun yanında, sanatçılar 15 Temmuz'da Los Angeles'ta greve başlamıştı. Amerikan Senaristler Birliği ise, son yıllarda dizi ve film üretiminin artması sebebiyle zor koşullarda çalışıp daha az maaş aldıklarını belirterek, 2 Mayıs'ta greve başlamıştı. Bu iki grev daha sonrasında birleştirilmişti.

Bu, Hollywood'da 2007'de gerçekleşen ve yaklaşık 2 milyar dolarlık zarara neden olan 100 günlük grevden sonraki en büyük iş bırakma eylemi olarak kaydedildi.

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