Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Limon Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi “Holding”, kadrosuna bir güçlü isim daha ekledi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanan ve büyük ilgi gören diziye, son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bade İşcil katıldı. İşcil, dizide “Ceyda” karakterine hayat verecek.

Limon Yapım, daha önce “İşler Güçler”, “Poyraz Karayel”, “Şevkat Yerimdar” ve “Avlu” gibi başarılı projelere imza atmıştı. Şimdi ise atv için hazırladığı “Holding” dizisiyle ekranlara dönüyor. Dizide, “İnsanî bir kapitalizm mümkün müdür?” sorusu etrafında şekillenen olaylar, drama türünün sınırları içinde ele alınacak.

Dizinin hikayesi, Altın Ordu Holding’te yaşanan olayları konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Musa Uzunlar, Macit Koper ve Ali İl gibi önemli isimler yer alıyor. Deniz Yılmaz'ın yöneteceği dizide, başrol için Caner Topçu ile görüşmeler sürüyor.

Dizi, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatacak. “Holding” dizisi, iddialı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.