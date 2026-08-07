Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez Çiftinde Bebek Heyecanı!

Şarkıcı Ece Seçkin 3,5 aylık hamile! Pilot eşi Çağrı Terlemez ile bebek heyecanı yaşayan Ece Seçkin'in hamilelik detayları ve sağlık durumu haberimizde.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez Çiftinde Bebek Heyecanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 09:49

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ece Seçkin magazin dünyasına müjdeli haberle geldi. 2015 yılından bu yana birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılının Eylül ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren güzel popçunun 3 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. İkilinin bu mutlu haberi aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştığı belirtildi.

Bebek Geliyor: Konser Rotasına Doktor Önlemi

Gazeteci Akif Yaman'ın haberine gör anne olmaya hazırlanan Ece Seçkin hamilelik sürecini oldukça hassas ve tedbirli geçiriyor. Doktorunun hamileliğin bu aşamasında uçak seyahatlerini uygun bulmaması üzerine ünlü şarkıcı konser ve sahne maratonu için yeni bir önlem aldı. Seçkin bu süreçte Türkiye'nin dört bir yanındaki konserlerine hava yolu yerine özel araçla seyahat etme kararı aldı.

Geçmişte Yaşadığı Acıyı Unutturan Müjde

Ünlü şarkıcı 2024 yılında yaşadığı talihsiz bir kayıpla hayranlarını üzmüştü. O dönem 2 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Ece Seçkin yaşadığı zorlu süreci ve derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etmişti:

"Hayatımın en kötü yazını geçirdim. Şükrederek hayata tutunmaya devam ediyorum."

Geçmişte yaşadığı bu acı kaybın ardından gelen yeni bebek müjdesi hem ünlü çifti hem de Ece Seçkin'in sevenlerini sevince boğdu.

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