Burcu Özberk'ten Yaza Damga Vuran Pozlar: Doğal Şıklığıyla Büyüledi!

Anne Yarısı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burcu Özberk'in doğayla iç içe verdiği yeni tatil pozları sosyal medyada gündem oldu. Şık elbisesi ve detaylar haberimizde.

Burcu Özberk'ten Yaza Damga Vuran Pozlar: Doğal Şıklığıyla Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 10:01

Ekranların aranılan ve sevilen yüzlerinden biri olan Burcu Özberk yeni sezon öncesinde moral depolamak amacıyla çıktığı yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Yakında yayınlanacak olan Anne Yarısı dizisinde başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan ile başrolü paylaşmaya hazırlanan ve set maratonu öncesinde dinlenen güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı en son tatil pozlarıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Doğayla İç İçe Yaz Şıklığı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve estetik paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Burcu Özberk bu kez doğayla iç içe bir atmosferde objektif karşısına geçti. Yeşillikler içinde verdiği doğal ve samimi pozları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu zarafeti ve şıklığıyla göz doldurdu. Özberk tercih ettiği hardal sarısı tonlarındaki desenli, askılı uzun elbisesiyle yaz sezonunun trend stilini mükemmel bir şekilde yansıttı.

Takipçilerinden Beğeni Yağmuru

Doğal güzelliğini öne çıkaran sade tarzını şık beyaz sandaletlerle tamamlayan güzel oyuncu zahmetsiz şıklığıyla stil tutkunlarından tam not aldı. Paylaştığı fotoğrafların altına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi. Hayranları ekranlara dönmeye gün sayan oyuncuya; "Her zamanki gibi ışıl ışıl", "Yeni projeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ve "Yaz şıklığı en çok sana yakışıyor" şeklinde mesajlar yazarak güzel oyuncuya duydukları heyecan ve sevgiyi dile getirdi.

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