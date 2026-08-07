Magazin Dünyasını Sallayan İddia: Serdar Ortaç Son Durumunu Sosyal Medyadan Duyurdu!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden ve uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç hakkında çıkan hastaneye kaldırıldı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Müzik grubu Karma6'nın bir etkinlikte ünlü şarkıcının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını belirtmesinin ardından magazin dünyasında hızla yayılan haberler kısa sürede hayranları arasında endişe yarattı.

İddiaların Odağındaki Etkinlik ve Karma6'nın Açıklaması

Katıldıkları bir organizasyonda sahnede konuk olarak yer alması planlanan Serdar Ortaç'ın etkinlikte bulunmaması üzerine açıklama yapan Karma6 grubu üyeleri ünlü sanatçının aniden rahatsızlandığını dile getirmişti. Grup üyeleri yaptıkları konuşmada "Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye kaldırıldı. O da çok isterdi burada olmayı. Ona buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an çok güzel gayet yerinde her şey. Biraz rahatsızlanmış ama durumu iyi" ifadelerini kullanarak haberi duyurmuştu.

Serdar Ortaç'tan Jet Yalanlama: Rutin Tedavideydim

Hakkında çıkan acil sağlık müdahalesi haberlerinin basında geniş yer bulmasının ardından Serdar Ortaç sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak duruma açıklık getirdi. Şarkıcı iddiaları yalanlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hastaneye falan kaldırılmadım normal tedavim olduğu için hastanedeydim. O yüzden gidemedim açılışlarına hiçbir şeyim yok.

Sağlık durumunun son derece iyi olduğunu belirten ünlü popçu rutin MS tedavisi için hastanede bulunduğunu vurgulayarak sevenlerinin ve hayranlarının yüreğine su serpti.