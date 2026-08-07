Göksel'den Yıllar Sonra Gelen Duygusal Şov: Sen Orda Yoksun'u Çıplak Sesle Söyledi!

Göksel efsaneleşen "Sen Orda Yoksun" şarkısını evinin balkonunda enstrümansız ve çıplak sesiyle söyledi. Şarkının duygusal hikayesi ve tüm performans detayları haberimizde.

Göksel'den Yıllar Sonra Gelen Duygusal Şov: Sen Orda Yoksun'u Çıplak Sesle Söyledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 10:25

Türk pop müziğinin en kendine has seslerinden ve güçlü kalemlerinden Göksel sosyal medya hesabından paylaştığı oldukça samimi bir video ile takipçilerini yine büyülemeyi başardı.

Evinin balkonunda kamerayı karşısına alan ünlü sanatçı 2015 yılında çıkardığı unutulmaz şarkısı Sen Orda Yoksun'u herhangi bir enstrüman ya da stüdyo efekti olmadan tamamen çıplak sesiyle yorumladı.

Balkon Kuşu Notuyla Paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya Balkon kuşu notunu düşen Göksel duru sesi ve o içten icrasıyla dinleyenlere kelimenin tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti.

Hiçbir enstrüman eşliği barındırmayan bu yalın performans şarkının o buruk ruhunu ev ortamının sıcaklığında bir kez daha hissettirdi. Göksel'in bu doğal hali ve yıllara meydan okuyan ses rengi kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

Şarkının Arkasındaki O Buruk Baba Hikayesi...

Göksel'in balkondan seslendirdiği bu özel parça, geçtiğimiz günlerde arkasında yatan o duygusal hikayeyle de epey konuşulmuştu. Ünlü sanatçı verdiği bir röportajda Sen Orda Yoksun şarkısını aslında babasına ithafen kaleme aldığını belirterek içini şöyle dökmüştü:

"İlişkilerimde babama benzeyen insanlara çekildim hep. Bu şarkı aslında onun yokluğuna ve bendeki o derin kırgınlığa yazılmış bir sitemdi..."

Yıllar önce yazılan parçanın arkasındaki bu kişisel ve yarım kalmış hikaye Göksel'in balkon performansı ile birleşince izleyenlerde çok daha derin bir iz bıraktı. Ünlü popçunun en yalın haliyle sergilediği bu performans şarkıyı hafızalarda bir kez daha canlandırdı. Bakalım Göksel'den bu tarz sürpriz ev performansları gelmeye devam edecek mi...

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