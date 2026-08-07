Melek Mosso'nun Instagram Kazancı Ağızları Açık Bıraktı! İşte O Rakam

Güçlü sesi, iddialı sahne kostümleri ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden inmeyen Melek Mosso bu defa sosyal medyadaki ticari hamlesiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç ile tek celsede yollarını ayıran ve ayrılık sonrası yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı dijital dünyayı da boş geçmiyor.

Özel İçeriklerini Abonelerine Açtı

Instagram'ın son dönemde epey popülerleşen ücretli abonelik sistemini devreye sokan Melek Mosso sadece paralı takipçilerine özel içerikler üretmeye başladı. Kamera arkası görüntüleri, sahne hazırlıkları ve günlük hayatından anları bu özel kanaldan paylaşan ünlü popçu hayranlarıyla daha samimi bir bağ kurmayı hedefliyor.

Şarkıcının başlattığı bu uygulama kısa sürede takipçileri arasında ciddi bir karşılık buldu.

Aylık Kazancı Kulislerde Konuşuluyor: 110 Bin TL!

Abonelik bedelini aylık 39,99 TL gibi makul bir rakam olarak belirleyen Mosso'nun platformdaki güncel abone sayısı ve cebine koyduğu rakam da ortaya çıktı.

Kısa sürede 2 bin 804 aboneye ulaşan başarılı sanatçının sadece bu abonelik modelinden aylık yaklaşık 110 bin TL gibi hatırı sayılır bir gelir elde ettiği öğrenildi.

Dijital Kazancı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Abone sayısını her geçen gün artıran ve paylaşımlarına ara vermeden devam eden Melek Mosso'nun bu dijital kazancı sosyal medyadaki takipçileri de ikiye böldü.

Kullanıcıların bir kısmı "Emeğinin karşılığını alıyor mantıklı hamle" derken bir kısmı ise "Zaten konserlerden kazanıyor buna ne gerek vardı" yorumlarında bulundu. Bakalım Mosso'nun bu hamlesi diğer ünlü isimlere de emsal teşkil edecek mi...