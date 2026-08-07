Merve Boluğur’dan Aşkta İtaat Çıkışı: "Geyşa Olmayı Seviyorum!"

Merve Boluğur'un aşk hayatına dair yaptığı açıklamalar yeniden gündemde. İlişki yaşadığı kişiye büyük bağlılık gösterdiğini anlatan oyuncunun şaşırtan sözleri.

Merve Boluğur’dan Aşkta İtaat Çıkışı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 12:31

Merve Boluğur'un verdiği röportajlar eskimiyor, sadece bir süreliğine gözden kayboluyor! Ünlü oyuncunun 2024 yılında Eser Yenenler'in sunduğu Linç@ programında yaptığı aşk açıklaması bugünlerde yeniden konuşuluyor. Boluğur'un ilişkilerdeki tavrını anlatırken kurduğu cümleler bugün bile ilk günkü kadar iddialı.

"Kendimi İlişkiye Adıyorum"
 

Sohbet sırasında özel hayatından söz eden Merve Boluğur, sevdiği insana karşı fazlaca özverili davrandığını anlatmıştı. Eser Yenenler'in kendisine mükemmeliyetçi bir yapısı olduğunu söylemesi üzerine sözü aşktaki tavrına getiren oyuncu o unutulması mümkün olmayan sözleri söyledi: "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım."

Ardından "Kendimi ilişkiye adıyorum." sözleriyle ne demek istediğini biraz daha açık hâle getirdi. Yenenler'in cevabıysa gecikmedi: "İşte yapma onu, sal. Kusurlarıyla gelsin adamlar."

Ünlü oyuncu kendi aşk anlayışını ilişkiye bağlanmak ve karşısındaki kişi için fazlasıyla çaba göstermek üzerinden anlattı.

Üçüncü Evliliğe Kapıyı Kapatmamıştı
 

Boluğur aynı programda iki kez evlenmeyi denediğini ama istediği sonucu alamamasına rağmen evlilikten tamamen vazgeçmediğini söyledi. Çocuk sahibi olmayı istediğini belirten oyuncu "Üçüncüyü de yapacağım" diyerek aşk konusunda hâlâ umutlu olduğunu gösterdi.

Murat Dalkılıç ile 2015-2017 yılları arasında evli kalan Boluğur, 2022'de Mert Aydın'la nikâh masasına oturmuştu. İkinci evliliği 53 gün içinde sona ermişti. Ünlü isim daha önce de uygun biriyle karşılaşması hâlinde yeniden evlenebileceğini ve çocuk istediğini açıkça dile getirmişti.

Merve Boluğur'un aşk defterinde yarım önlem diye bir şey yok. Kalbini açtığında ilişkiye bütünüyle dâhil oluyor ve gerekirse romantizmin işi "ayak yıkama" seviyesine kadar çıkarıyor!
 

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