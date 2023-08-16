Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu: "Anlamadım çok fazla"

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Disney Plus'ın Atatürk dizisinin iptali hakkındaki yorumuyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Bir dönem Murat Ünalmış ile "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde başrolü paylaşan Altınbilek, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle tanınırken, aynı zamanda açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

Altınbilek'e Disney Plus'ın Atatürk dizisinin iptali hakkında bir soru yöneltilmesi üzerine, "Ben girmeyeyim o konulara. Anlamadım zaten çok fazla. Hiç konuşmayayım." şeklinde bir yanıt verdi.

Bu açıklamasına tepki gösterenler arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın da bulunuyor. Akalın, "Vallahi de billahi de biz de anlamıyoruz!! Hem de hiç!! Bayrak, vatan ve Ata, namus! Bu kadar." şeklinde bir yorumda bulundu.

Hilal Altınbilek'in bu açıklaması ve Demet Akalın'ın tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.