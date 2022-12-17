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Gecce Magazin Haberleri

'Hilal Altınbilek setteki istekleri yüzünden diziden çıkarıldı' iddiası!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hilal Altınbilek'in, Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşacağı yeni bir dizide yer alacağı açıklanmıştı. Ancak ünlü isim, beklenmedik bir şekilde projeden ayrılmıştı. Bu ayrılığın sebebinin, Altınbilek'in setteki istekleri yüzünden diziden çıkarılması olduğu iddia edildi.

'Hilal Altınbilek setteki istekleri yüzünden diziden çıkarıldı' iddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2022 12:13

Başrolleri Birkan Sokullu ile paylaşacağı bir dizi projesine imza atan 31 yaşındaki Altınbilek, yapımdan ayrılmasıyla gündeme geldi. Beklenmedik ayrılığın sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun, setin ilk günlerinde istekleri yüzünden sık sık ekiple karşı karşıya gelmesi nedeniyle yapım şirketi tarafından dizinden çıkarıldığı iddia edildi. Altınbilek’in yerine Ebru Şahin’in kadroya katıldığı da söylenenler arasında.

Hilal Altınbilek, projeden ayrıldıktan sonra gelen senaryoları okumaya başladı.

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