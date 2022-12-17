'Hilal Altınbilek setteki istekleri yüzünden diziden çıkarıldı' iddiası!

Başrolleri Birkan Sokullu ile paylaşacağı bir dizi projesine imza atan 31 yaşındaki Altınbilek, yapımdan ayrılmasıyla gündeme geldi. Beklenmedik ayrılığın sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun, setin ilk günlerinde istekleri yüzünden sık sık ekiple karşı karşıya gelmesi nedeniyle yapım şirketi tarafından dizinden çıkarıldığı iddia edildi. Altınbilek’in yerine Ebru Şahin’in kadroya katıldığı da söylenenler arasında.

Hilal Altınbilek, projeden ayrıldıktan sonra gelen senaryoları okumaya başladı.