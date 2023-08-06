Heyecanla bekleniyordu... Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finali yaparak sevenlerine veda etti. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 15. sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estirdi. Şimdi ise yeni sezon tarihi belli oldu...



Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.